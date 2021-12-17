مصرع 8 أشخاص بينهم طفلة في أربيل جراء السيول الجارفة (فيديو)

2021/12/17 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو، يوم الجمعة، عن مصرع ثمانية أشخاص بينهم طفلة جراء السيول الجارفة التي اجتاحت أربيل، عقب أمطار غزيرة.

وقال محافظ أربيل، إن "السيول تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث لقي 8 أشخاص مصرعهم خلالها بينهم طفلة".

الى ذلك، أعلنت محافظة أربيل حالة استنفار قصوى، لإنقاذ مواطنين عالقين جراء السيول والفيضانات، بخاصة في ناحية قوشتبه، ومناطق داراتو، المحيطة بمركز محافظة أربيل.

كما تسببت السيول بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في اربيل .

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