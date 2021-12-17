الحماية الاجتماعية: أهي حصانُ طروادةَ النيوليبراليةِ الجديدُ؟ - فرنسين مستروم

2021/12/17 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرنسين_مستروم وَضعتِ المنظماتُ الدوليةُ الحمايةَ الاجتماعيةَ على جدولِ أعمالِ السياساتِ.



ثمةَ، رغمَ تباينِ نبرةِ المقترحاتِ خطرُ ألاّ يُؤدي الميلُ سوى إلى تعزيزِ المقاربةِ النيوليبراليةِ وأولويةِ النموِ الاقتصاديِ ومحاربة الفقرِ…وتمثل فكرةُ “المشتركاتِ الاجتماعيةِ” في الآنِ ذاتهِ بديلاً وتجديداً لمفهوم ِ الحمايةِ الاجتماعيةِ.البنكُ العالميُ، ومنظمةُ العملِ الدوليةُ، ومنظمةُ الأممِ المتحدةِ، واللجنةُ ا ......





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