لماذا ينتشر كورونا أوميكرون أسرع من المتحورات الأخرى؟

2021/12/17 | 09:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكدت دراسة جديدة أن متحور كورونا أوميكرون يتكاثر في أنسجة القصبة الهوائية 70 مرة أسرع من سلالة دلتا.

وأجريت الدراسة التي نقلتها صحيفة "ذا غارديان البريطانية، بواسطة فريق من العلماء من جامعة "هونغ كونغ"، واعتمدت على جمع عينات من أنسجة القصبة الهوائية مأخوذة من عدد من المصابين بأوميكرون وعدد من مرضى دلتا.

وبفحص هذه الأنسجة معملياً لمدة 24 ساعة، وجد الباحثون أن متحور أوميكرون تكاثر نحو 70 مرة أكثر من دلتا.

ورغم أن القصبة الهوائية ليست من أجزاء الجهاز التنفسي العلوي، فإن العلماء قالوا إن تكاثر الفيروس بسرعة شديدة بها قد يؤدي إلى نقل العدوى بسهولة أكبر.

لكن رغم ذلك، فقد وجد الباحثون أن البديل الجديد نما أبطأ 10 مرات في أنسجة الرئة، وهو ما قالوا إنه قد يكون مؤشراً على انخفاض شدة المرض.

وقال مايكل تشان تشي واي، الذي قاد الدراسة، إن النتيجة يجب تفسيرها بحذر لأن المرض الشديد لا يتم تحديده فقط من خلال سرعة تكاثر الفيروس ولكن أيضاً من خلال الاستجابة المناعية للشخص.

وتأتي الدراسة بعد يوم من تصريح روشيل والنسكي، مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن البيانات الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قابلية للانتقال من دلتا.

وقالت والنسكي في إفادة بالبيت الأبيض، إن المسؤولين بدأوا في رصد زيادة الإصابات بكورونا بين نزلاء دور رعاية المسنين الذين حصلوا على التطعيم كاملاً، وإن معدل الإصابة بين من تلقوا جرعات تنشيطية أقل بعشرة أمثال.

ومن جهتها، رجحت منظمة الصحة العالمية أن أوميكرون يتفشى بوتيرة غير مسبوقة في معظم الدول التي دعتها إلى استعمال كافة سبل مكافحة كورونا لتجنب إغراق المستشفيات بالمرضى.

وقد تجاوزت إصابات كورونا العالمية 271.58 مليون، فيما وصلت الوفيات 5 ملايين و625 ألف وفاة حول العالم.

المصدر: أخبار 24

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