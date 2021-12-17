متنبئ جوي : انخفاض حاد بدرجات الحرارة نهاية الاسبوع وامطار غزيرة لغاية صباح الثلاثاء

2021/12/17 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية انخفاضا حادا بدرجات الحرارة نهاية الاسبوع و غزارة الامطار لغاية صباح الثلاثاء.وقال عطية على صفحته في فيس بوك:" ان الامطار الحالية في المنطقة الشمالية مناسبة جداً لملء البحيرات والسدود "، مشيرا الى :" ان مدن الشمال على موعد مع استمرار الغزارة في الامطار والمنطقة الغربية الأقل حظوظاً بالأمطار هذا اليوم ومدن الجنوب تبدأ الفعاليات الجوية فيها بعد الظهر او المساء".واوضح :" ان الامطار في العاصمة بغداد وجنوب صلاح الدين وجنوب غرب ديالى ستكون خفيفة ولا تشمل أغلب مناطقها في الحالة المؤثرة الا اذا حدث تراجع في المرتفع الجوي".وتوقع استمرار الأجواء غير مستقرة في أغلب المدن لغاية صباح يوم الثلاثاء ولا تخلو الحالة من "المفاجآت".وتابع : تشير التوقعات الى هطول ثلجي يشمل مرتفعات شمال البلاد وربما يكون كثيفا وخصوصا ليل الاثنين/الثلاثاء المقبلين./انتهى9

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