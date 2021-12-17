مجموعة السبع: اوميكرون

2021/12/17 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حذر وزراء الصحّة في دول مجموعة السبع من انّ المتحوّرة أوميكرون لفيروس كورونا هو "أكبر خطر راهن على الصحّة العامّة في العالم"، مؤكّدين أنّ التصدّي لهذا التهديد يتطلّب "تعاوناً وثيقاً".وقال وزراء الصحة في كلّ من المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان في أعقاب آخر اجتماع عقدوه في ظلّ الرئاسة البريطانية للمجموعة، إنّهم قلقون للغاية إزاء ازدياد أعداد الإصابات بالمتحورة الجديدة.وأضاف البيان :" ان المفتاح لمواجهة وضع يتطور بسرعة كبيرة يكمن في تعاون وثيق أكثر من أي وقت مضى وكذلك أيضاً في مراقبة البيانات وتبادلها".وكرّر وزراء الصحّة في الدول الصناعية السبع الكبرى "التزامهم بمكافحة الجائحة الحالية وبناء الدفاعات من أجل المستقبل".و أكّد الوزراء في بيانهم أنّ "العمل معاً هو أمر حاسم لمواجهة موجة أوميكرون التي تتفشّى بسرعة كبيرة"، وشدّدوا على أهمية الوصول العادل إلى التشخيص وتسلسل الجينوم وكذلك إلى اللّقاحات والعلاجات.وفي ما يتعلّق باللقاحات، شدّد الوزراء على أهمية "حملات التحصين بالجرعات المعزّزة" وكذلك على ضرورة أن تترافق هذه الحملات مع "فحوصات منتظمة" وإجراءات "غير صيدلانية./انتهى9

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