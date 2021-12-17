شاهد لحظة انقلاب شاحنة على طريق سريع بسبب الرياح القوية

2021/12/17 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الشرطة الأمريكية في ولاية نبراسكا لقطات رصدتها كاميرا سيارة شرطة تظهر لحظة انقلاب شاحنة على طريق سريع، بالقرب من مدينة لينكون بعد أن فقد سائقها السيطرة بسبب الرياح القوية.

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