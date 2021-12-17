رئيس حكومة كردستان يعلن توجيهات عاجلة بشأن سيول أربيل

2021/12/17 | 09:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الجمعة، بالاستنفار لتأمين احتياجات المتضررين جراء السيول التي اجتاحت محافظة أربيل.

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وذكر بارزاني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الاول 2021)، "للأسف، حدثت فيضانات في عدة قرى ومناطق في أربيل الليلة الماضية وفي وقت مبكر من صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة.



أتقدم بخالص التعازي إلى أسرهم وأقاربهم واتعاطف معهم وأدعو الله أن يرحمهم".

واضاف "قد أمرنا الجهات المعنية بأن تذهب على وجه السرعة إلى المتضررين وأن تفعل كل ما هو ضروري لمساعدتهم وتأمين احتياجاتهم".

وأدت السيول التي اجتاحت محافظة أربيل، الجمعة، إلى إغلاق الطريق الرئيس بين أربيل ومحافظة كركوك.

وقال مراسل "ناس كورد" (17 كانون الاول 2021)، إن "السيول التي ضربت مدينة أربيل أدت إلى إغلاق الطريق الرئيس الرابط بين مدينة أربيل ومحافظة كركوك".

وأظهرت مشاهد مصورة، الجمعة، حجم الأضرار التي خلفتها السيول في محافظة أربيل.

وأعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو، الجمعة، مصرع ثمانية أشخاص بينهم طفلة خلال سيول جارفة اجتاحت أربيل، عقب أمطار غزيرة.

وأعلنت محافظة أربيل حالة استنفار قصوى، لانقاذ مواطنين عالقين جراء السيول والفيضانات، بخاصة في ناحية قوشتبه، ومناطق داراتو، المحيطة بمركز محافظة أربيل.

وقال المحافظ في تصريحات، تابعها "ناس"، (17 كانون الأول 2021)، إن السيول تسببت ايضاً بخسائر مادية كبيرة.

كما تسببت السيول بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في أربيل.

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