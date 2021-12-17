"أعجوبة من أعاجيب الخلق".. اكتشاف دودة عمياء تمتلك أكبر "عدد من الأرجل"

2021/12/17 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف باحثون دودة عمياء تملك أكبر عدد من الأرجل بين كل الحيوانات المعروفة، وبالتحديد 1306 أرجل، في حفرة عميقة بباطن الأرض في منطقة تعدين بأستراليا.

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