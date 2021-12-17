ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية

2021/12/17 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية اليوم الجمعة، ارتفاعاً.

وبحسب بورصة نيويورك التجارية٬ تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في كانون الثاني على USD72.08 للبرميل لترتفع بنسبة 0.41%.

وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD72.25 للبرميل، في حين ان النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على USD69.39 والمقاومة على USD73.00.

الى ذلك ارتفعت عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.03% للمتاجرة به على USD95.977.

كما ارتفع سعر نفط برنت لشهر شباط بنسبة 0.20% لتتم المتاجرة به على USD74.77 للبرميل، بينما فرق النقاط "السبريد" بين عقود نفط برنت و النفط الخام يقف على USD2.69 للبرميل.

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