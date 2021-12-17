ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 17 من البريميرليغ

2021/12/17 | 09:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عزز النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، صدارته لقائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” لموسم 2021-2022.وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني في فوز فريقه أمام نيوكاسل 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ17 من البريميرليغ.ويتصدر محمد صلاح الترتيب بـ15 هدفا، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.وانتهت مباريات الجولة […]

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