صدور عدد جديد من مجلة رواق التشكيل

2021/12/17 | 09:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةصدر عدد جديد من مجلة "رواق التشكيل" عن جمعية الفنانين التشكيليين متضمناً مقالات وسيراً فنية ومتابعات وأخبار وتحقيقات في مئة وثلاثين صفحة من القطع الكبير بالألوان.ومن أبرز موضوعات العدد "كاظم حيدر..قراءات سيموبنيوية" و"زهاء حديد..ملكة العمارة البارامترية" و"تماثيل المتعبدات السومريات..الخطاب الفكري وتقنيات اللإظهار" و"المنظور اللوني في لوحات فنية عالمية" و"الفن التجريدي..الاختزال المبكر" و"قراءات في المعرض السنوي 2021 لجمعية الفنانين التشكيليين".وفي مقاله الافتتاحي كتب رئيس الجمعية المشرف على رواق التشكيل: "منذ عامين نخطط لتأهيل مبنى جمعية الفنانين التشكيليين...فالمشاريع الكبرى تبدأ بحلم صغير؛ لذا بدأنا بتنفيذ مشاريع مؤجلة ومنها إنشاء مبنى يلحق بالجمعية، للعرض والضيافة والشؤون الفنية كافة، والنهوض بالواقع العام للتشكيل العراقي، وتأسيس بنى تحتية تستخدم الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة تماشياً مع تطور الحياة من حولنا".

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