ترتيب هدافي الدوري الانكليزي بعد نهاية الجولة 17 .. محمد صلاح يغرد بالصدارة

2021/12/17 | 09:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عزز النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، صدارته لقائمة ترتيب هدافي الدوري الانكليزي الممتاز "البريميرليغ" لموسم 2021-2022.وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني في فوز فريقه على نيوكاسل 3-1، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من البريميرليغ.ويتصدر محمد صلاح الترتيب بـ15 هدفا، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.وانتهت مباريات الجولة السابعة عشرة للدوري الإنكليزي، مع تأجيل ثلاث مباريات: (مانشستر يونايتد أمام برينتفورد، وليستر سيتي وتوتنهام، وبيرنلي وواتفورد) بسبب الاصابات بكورونا .ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:محمد صلاح، ليفربول 15 هدفا.جيمي فاردي، ليستر سيتي 9 أهداف.دييغو جوتا، ليفربول 9 أهداف.إيمانويل دينيس، واتفورد 7 أهداف.كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد 7 أهداف.ساديو ماني، ليفربول 7 أهداف.رافينيا، ليدز يونايتد 7 أهداف.برناردو سيلفا، مانشستر سيتي 7 أهداف.ميخائيل أنطونيو، وست هام 6 أهداف.ماسون مونت، تشيلسي 6 أهداف.كونور جالاجير، كريستال بالاس 6 أهداف./انتهى9

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