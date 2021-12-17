جدول مباريات اليوم الجمعة بدوري الكرة الممتاز

2021/12/17 | 09:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ جدول مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ./انتهى9

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