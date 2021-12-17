تحذير من مخاطر استخدام بخاخات الأنف

2021/12/17 | 09:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإفراط في استخدام هذه البخاخات، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

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