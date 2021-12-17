2021/12/17 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف باحثون ومختصون بشؤون الأمن السيبراني من فيسبوك ومركز "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الكندية، عن شبكة واسعة من الأنشطة يزعم أنها استخدمت أدوات قرصنة ومئات من الشخصيات المزيفة لمراقبة الصحفيين والمعارضين والسياسيين في جميع أنحاء العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحث أمني شاركت به فيسبوك يكشف التجسس على هاتف المعارض المصري أيمن نور.. والأخير يعلق لـCNN) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحث أمني شاركت به فيسبوك يكشف التجسس على هاتف المعارض المصري أيمن نور.. والأخير يعلق لـCNN) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).