2021/12/17 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني نظام الرعاية الصحية في العراق من أزمة وصلت آثارها إلى مستشفى سرطان الأطفال في البصرة التي كانت تهدف إلى أن تصبح على أعلى مستوى عالمي منذ تأسيسه عام 2003، وبعدما أنفقت عليه الحكومة الأميركية أكثر من 100 مليون دولار من أجل استكماله.

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