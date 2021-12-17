بعد ليلة ممطرة.. فيضانات تجتاح شوارع أربيل

2021/12/17 | 10:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت محافظة أربيل فيضانات غمرت الشوارع بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار.وقال مراسلنا، إن “المحافظة شهدت هطول أمطار غزيرة ما تتسبب بغرق عدد من المناطق بالمياه”.وكانت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالإقليم قد توقعت هطول أمطار في أربيل.

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فيضانات تجتاح شوارع أربيل أولاً على الايام نيوز.

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