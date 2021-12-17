أسعار الدولار تشهد استقراراً بعموم العراق

2021/12/17 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً نسبياً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار شهدت استقراراً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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