2021/12/17 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قال هانس كلوغه رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن هذه المنظمة ستوافق قريبا على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V".

وأضاف كلوغه، في مقابلة مع RT: "يجب أن تبقى القضايا الصحية، بما في ذلك اللقاحات، خارج السياسة.



لا يجوز بتاتا تركيز الانتباه بدولة المنشأ".

وأشار كلوغه إلى أنه، عمل شخصيا لمدة ثماني سنوات في روسيا، "وأنا أعلم جيدا بوجود موارد فكرية وإنتاجية هائلة فيها، لا سيما في مجال [تركيب] اللقاحات، لذلك لا توجد أية سياسة هنا".

ونوه رئيس المكتب الإقليمي، بأن "صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وقع في أكتوبر من هذا العام، كافة الوثائق الرسمية، وفي الربع الأول من العام المقبل، سيتخذ المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية قرارا بشأن الموافقة على اللقاح، بمجرد تقديم ملف التسجيل الكامل، والذي يجب أن يتم قبل نهاية هذا العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحسم موقفها من الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تحسم موقفها من الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).