طقس العراق.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة الأيام المقبلة

2021/12/17 | 10:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة وهطول أمطار في الأيام المقبلة.

يتبع..

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