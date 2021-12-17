2021/12/17 | 10:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت محافظة أربيل فيضانات غمرت الشوارع بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار.وقال مراسلنا، إن “المحافظة شهدت هطول أمطار غزيرة ما تتسبب بغرق عدد من المناطق بالمياه”.وكانت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالإقليم قد توقعت هطول أمطار في أربيل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيضانات في أربيل بعد ليلة ممطرة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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