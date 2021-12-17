مسرور بارزاني يوجه بمساعدة المتضررين جراء سيول وفيضانات أربيل

2021/12/17 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وجه رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين جراء سيول وفيضانات أربيل.وقال مسرور بارزاني في بيان "بأسف بالغ توفي عدد من المواطنين نتيجة السيول والفيضانات التي تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة في قرى ومناطق في مدينة اربيل وتسببت بخسائر مادية كبيرة".واكد مسرور بارزاني أنه وجه الجهات المعنية بإتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة المتضررين من الفيضانات وفعل ما يلزم لتأمين احتياجاتهم.وتسببت السيول والفيضانات في اربيل بوفاة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية./انتهى9

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