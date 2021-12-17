2021/12/17 | 10:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xz25WbMbJ9I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | اركان البيت الشيعي يصدعها خلاف الصدر والاطار التنسيقي | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | اركان البيت الشيعي يصدعها خلاف الصدر والاطار التنسيقي | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).