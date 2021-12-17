ممثل المرجعية يلتقي وفدا امميا ويؤكد ان السيد السيستاني يحمل هموم العراق ..ومسؤولة اممية تؤكد ان ما تعلمناه من الشيخ الكربلائي سنطبقه في عملنا

2021/12/17 | 10:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم

الخميس، وفداً من منظمة الأمم المتحدة

للطفولة "اليونيسف".

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال

اللقاء الذي حضرته وكالة نون الخبرية

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