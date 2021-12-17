رئيس حكومة كردستان: توجيهات لمساعدة المتضررين من السيول

2021/12/17 | 10:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد بارزاني تسجيل أضرار جسيمة (فيسبوك)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، الجمعة، إصدار توجيهات لمساعدة المتضررين من السيول التي ضربت محافظة أربيل.

وقال بارزاني في بيان، 17 كانون الأول/ديسمبر، "للأسف، حدثت فيضانات في عدة قرى ومناطق في أربيل الليلة الماضية وفي وقت مبكر من صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة".

وأضاف، "أتقدم بخالص التعازي إلى أسرهم وأقاربهم وأتعاطف معهم وأدعو الله أن يرحمهم".

وتابع بالقول، "أمرنا الجهات المعنية بأن تذهب على وجه السرعة إلى المتضررين وأن تفعل كل ما هو ضروري لمساعدتهم وتأمين احتياجاتهم".

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