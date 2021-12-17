الاتصالات: لدينا اجهزة متطورة لرصد الصفحات ومستعدون لغلق المخالفة

2021/12/17 | 10:27 - المصدر: يس عراق

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"واتس اب" يبدأ العمل من "فيسبوك"

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، عن تحرك لاغلاق أو إيقاف الصفحات والمواقع الإلكترنية التي تبتز المواطنين أو تلك المثيرة للفتنة الطائفية والسلوكيات اللاأخلاقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “يس عراق”، إن “الوزارة تعاقدت مع شركات الاتصالات الخاصة المقدمة لخدمة الانترنت في العراق وفق معايير مدروسة وكتب رسمية”، لافتاً الى أن “الوزارة تعمل بشكل جاد وبحسب تأكيد وزير الاتصالات بالتواصل مع هذه الشركات من أجل إيقاف الصفحات أو المنصات التي تبث الطائفية والسلوكيات اللاأخلاقية والابتزازية، بالإضافة الى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية من أجل ذلك ومن كل الجوانب الفنية والعلمية والإدارية”.

وأشار إلى أنه “سبق وعقد مؤتمر كبير للأمن الأسري ركز على العائلة إضافة إلى متابعة الأجهزة الامنية والمخابرات والاستخبارات كافة وهناك أجهزة متطورة لمتابعة كل المواقع ورصد موقعها للقبض على المبتزين للنساء”، مبيناً أن “هناك إجراءات حازمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لردع الابتزاز الاليكتروني وهناك أرقام خاصة لذلك”.

وتابع أن “الوزارة متعاونة جداً وهي بصدد غلق أي موقع مخالف للشروط القانونية”، مؤكداً أن “حريات الرأي في الوقت نفسه مباحة على المواقع منها النقد السلبي والايجابي والحفاظ على الحرية الشخصية”.

واشار الى أن “وزارة الاتصالات خدمية تنفيذية وإذا طلبت منها الجهات الامنية أو مجلس النواب إغلاق بعض المواقع الإلكترونية فستقوم بغلقها”.

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