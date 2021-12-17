اتفاقية “تاريخية” للتبادل التجاري الحر بين بريطانيا وأستراليا

2021/12/17 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت بريطانيا أنها وقعت مع أستراليا في حفل عبر الفيديو أمس الخميس، اتفاقية للتبادل التجاري الحر، يفترض عند إقرارها نهائياً أن تتيح ما يزيد عن 10 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) من التبادلات السنوية.

وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان إن الاتفاقية “التاريخية” تحدد “معايير عالمية جديدة في المجالين الرقمي والخدماتي، وستخلق فرصاً جديدة للعمل، والسفر للبريطانيين والأستراليين”.

واتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأسترالي سكوت موريسون على المبادئ العامّة لهذه الاتفاقية في يونيو (يونيو) الماضي.

ووفقاً للبيان “أنهى المفاوضون الآن جميع فصول” هذه الاتفاقية.

وهذا أول اتفاق تجاري جديد بالكامل تبرمه بريطانيا منذ خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 1 يناير(كانون الثاني) 2021.

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