هزيمة نكراء لحزب جونسون في انتخابات تشريعية فرعية

2021/12/17 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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مُني حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بهزيمة نكراء في انتخابات تشريعية فرعية أمس الخميس، في وسط إنجلترا وخسر فيها أحد معاقله، حسب النتائج الرسمية التي صدرت اليوم الجمعة.

وأظهرت النتائج الرسمية، أن مرشحة الحزب الليبرالي الديموقراطي هيلين مورغن فازت بالمقعد النيابي عن دائرة نورث شروبشير، بعد التقدم بحوالى 6 آلاف صوت على منافسها مرشّح حزب رئيس الوزراء لخلافة النائب المحافظ أوين باترسون الذي كان شغل المقعد منذ 1997 واستقال إثر فضيحة سياسية.

وكانت دائرة نورث شروبشير، وسط إنجلترا، الريفية جداً، معقلاً للمحافظين منذ عقود، لكنها انتخبت ديموقراطيين ليبراليين في هذا الاقتراع الذي يشكل استفتاءً على رئيس الحكومة.

وقد يواجه جونسون أزمة سلطة في أوج تفشي المتحور أوميكرون.

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