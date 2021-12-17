فيديو: ’قواصف’ تضرب دهوك وأمطار رعدية غزيرة في الموصل

2021/12/17 | 10:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت مشاهد مصورة، الجمعة، عواصف رعدية شديدة مترافقة مع هطول غزير للأمطار في دهوك وسهل نينوى والموصل.

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وقال المتنبئ الجوي محمد الدوري في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الأول 2021)، إن "مناطق سهل نينوى بالإضافة إلى مدينة الموصل تأثرت بعواصف رعدية شديدة مترافقة مع إنصباب غزير للأمطار تحركت العواصف الرعدية القوية لتضرب مدينة أربيل التي شهدت عدة فترات من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية ثم تكمل إلى كركوك والسليمانية وشمال شرق صلاح الدين في قادم الوقت".

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