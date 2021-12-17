2021/12/17 | 10:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من تسجيله هدف فوز منتخب بلاده وإقصاء قطر المضيفة ضمن نصف نهائي كأس العرب في كرة القدم، يثار الجدل بشأن إعلان نادي قطري فسح عقد نجمه الجزائري يوسف بلايلي، الأمر الذي رد عليه والد ومدير أعمال اللاعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( والد بلايلي يحسم الجدل ويكشف سبب فسخ عقد ابنه عقب هدف إقصاء قطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( والد بلايلي يحسم الجدل ويكشف سبب فسخ عقد ابنه عقب هدف إقصاء قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).