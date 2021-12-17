2021/12/17 | 10:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، عن تحرك لاغلاق أو إيقاف الصفحات والمواقع الإلكترنية التي تبتز المواطنين أو تلك المثيرة للفتنة الطائفية والسلوكيات اللاأخلاقية.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح صحفي إن “الوزارة تعاقدت مع شركات الاتصالات الخاصة المقدمة لخدمة الانترنت في العراق وفق معايير مدروسة وكتب رسمية”، لافتاً الى أن “الوزارة تعمل […]

ظهرت المقالة الاتصالات تكشف عن تحرك لإغلاق نوعين من الصفحات والمواقع الإلكترونية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تكشف عن تحرك لإغلاق نوعين من الصفحات والمواقع الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تكشف عن تحرك لإغلاق نوعين من الصفحات والمواقع الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).