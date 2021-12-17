قبل وقوع الكارثة.. الإطاحة بمتهم يروم اغراق بغداد بعشرات آلاف الدولارات المزورة

2021/12/17 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، من الإطاحة بمتهم يروم اغراق بغداد بعشرات آلاف الدولارات المزورة.

وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بعد أن توفرت معلومات عن وجود شخص يقوم بترويج العملة المزيفة من فئة الدولار الأمريكي، تم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث".

وأضاف انه "وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود وهو يروم بيع 60 ألف دولار أمريكي مزور لأحد الأشخاص في منطقة بغداد الجديدة"، مبيناً انه "تم ضبط المبلغ المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 281 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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