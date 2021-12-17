أنواء الإقليم: موجة الأمطار مستمرة في أربيل وستتجه نحو السليمانية

2021/12/17 | 10:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إربيل – واع- ايفان ناصر

أكدت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، أن موجة الأمطار مستمرة في أربيل وستتجه نحو السليمانية.

يتبع..

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