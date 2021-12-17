2021/12/17 | 10:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت قوات مكافحة الاجرام القبض على متهم بترويج العملة الاجنبية المزورة في بغداد .وذكر بيان لمديرية مكافحة الاجرام :" ان القبض على المتهم تم ، بالجرم المشهود ،بكمين محكم في منطقة بغداد الجديدة ، وهو يروم بيع ٦٠ الف دولار امريكي مزور ".واضاف البيان :" تم ضبط المبلغ واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق احكام المادة ٢٨١ من قانون العقوبات " ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم يروم بيع ٦٠ الف دولار مزيف في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم يروم بيع ٦٠ الف دولار مزيف في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).