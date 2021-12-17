2021/12/17 | 10:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني عن اغلاق جسر السنك، وسط بغداد ، بعد اغلاق جسر الجمهورية فجر اليوم الجمعة ، مع قرب انطلاق تظاهرة للمعترضين على نتائج الانتخابات امام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تغلق جسر السنك وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تغلق جسر السنك وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).