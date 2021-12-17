2021/12/17 | 10:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KWz7HlSPSIM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هناك استغلال للضعف الحاصل بالعراق لسيطرة الاكراد على المناطق المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هناك استغلال للضعف الحاصل بالعراق لسيطرة الاكراد على المناطق المتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).