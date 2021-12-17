النائلي يدعو الهيئات القضائية للإطلاع على عمل مؤسسة الشهداء

2021/12/17 | 11:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس مؤسسة الشهداء، عبدالاله النائلي، اليوم الجمعة، الهيئات القضائية للإطلاع على عمل مؤسسته بما يخص كشف ملفات الفساد والتلاعب والتزوير في ملفات ضحايا الارهاب.وقال النائلي في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، ان “مؤسسة الشهداء تعرب عن شديد ادانتها واستنكارها حيال التصريحات المسيئة وماتخرج به علينا بعض القنوات الاعلامية المأجورة ووسائل […]

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