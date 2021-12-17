العراق.. 8 قتلى وأضرار مادية جراء فيضانات في أربيل

2021/12/17 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وسيول بمناطق متفرقة من إقليم كردستان، ومدينة أربيل، أسفرت عن 8 ضحايا على الأقل، بينهم طفلة، وفقا لمراسل الحرة.

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