الكويت تعيد افتتاح المنفذ البري مع العراق

2021/12/17 | 11:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، فتح منفذ العبدلي الحدودي بين الكويت والعراق الأسبوع المقبل.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن الهدف من القرار هو زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق وفق الاشتراطات الصحية.

وقال الصباح، خلال جولة تفقدية في قطاع أمن الحدود وقطاع أمن المنافذ بالحدود الشمالية للكويت، إن الأمن هو سياج كل القضايا ووزارة الداخلية هي العين الساهرة على أمن واستقرار البلاد ولن يتحقق ذلك إلا عبر تطوير وتحديث القدرات والإمكانيات والتدريب المستمر لمواجهة أي حدث طارئ أو مستجد.

وأكد الصباح أن الوضع الصحي في البلاد مازال مستقراً، قائلًا ‘المطلوب منا الالتزام بالإجراءات الصحية ممثلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتطعيم وهي الوسائل التي أمامنا لتخفيف الأضرار من المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)’.

وشاهد الصباح عرضا لآليات قوات الأمن الخاصة وأمن الحدود البرية إضافة إلى عرض مرئي لخطة التصدي لأية اضطرابات.

كانت الكويت قد أغلقت الحدود البرية مع العراق في فبراير/شباط 2020 بسبب جائحة كورونا.

وفي 24 فبراير/شباط 2020، وجه نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي، صالح الفداغي، تعميما إلى شركات الطيران العاملة في المطار بإيقاف جميع الرحلات الجوية مع العراق، ومنع القادمين منه من دخول الكويت ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة.

ويتضمن التعميم منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية إنه تم إغلاق المنافذ الكويتية الجوية والبرية مع العراق كإجراء من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

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