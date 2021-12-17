بالفيديو.. السيول تقطع الطريق بين كركوك وأربيل

2021/12/17 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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السيول تقطع الطريق بين كركوك وأربيل » وكالة الأنباء العراقية

اليوم, 11:08

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