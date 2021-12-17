الدفاع المدني في كوردستان: وفاة 8 اشخاص جراء السيول كحصيلة اولية

2021/12/17 | 11:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كردستان، الجمعة، أن موجة الأمطار مستمرة في أربيل وستتجه نحو السليمانية، فيما اشار الدفاع المدني الى وفاة 8 اشخاص كحصيلة اولية نتيجة السيول.

وقال رئيس هيئة الأنواء الجوية فاضل ابراهيم في تصريح تابعه NRT عربية، (17 كانون الاول 2021)، إن"كمية الأمطار داخل محافظة أربيل وصلت الى 59.2 ملم"، مشيراً الى أنه "في مناطق أخرى في المحافظة وصلت كمية الأمطار الى 83 ملم".

بدوره، أكد قائممقام أربيل نبز عبد الحميد أن"المناطق التى شهدت السيول والفيضانات في المحافظة هي "قوشتبة ودارتوو وروشنبيري".

فيما أكدت مديرية الدفاع المدني في أربيل "إصابة أربعة من كوادرها فضلاً عن غرق عجلة في منطقة دارتوو"، مبينة أن"عدداً من المنازل والسيارات قد تضرر جراء السيول والفيضانات في المحافظة".

وأضاف أن" ثمانية أشخاص من النساء والرجال والأطفال قد توفوا جراء السيول والفيضانات في المحافظة، مبيناً أن"هذه الحصيلة غير نهائية".

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