مصرع 8 أشخاص في فيضانات في أربيل بكردستان العراق

2021/12/17 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب

أربعة آخرون بجروح، جراء فيضانات تسببت

بها أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم

كردستان في شمال العراق فجر الجمعة، على

ما أفاد محافظ أربيل اوميد خوشناو وكالة

فرانس برس، في

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