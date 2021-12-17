الكويت تعلن إعادة فتح منفذ العبدلي مع العراق

2021/12/17 | 11:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن رئيس الحكومة الكويتية الأمير صباح الخالد، إعادة فتح منفذ العبدلي مع العراق الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن الخالد قوله، إنّ "القرار يستهدف "زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق، بما يعود بالمنفعة على البلدين وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة".

وأكّد الخالد، أثناء قيامه جولة في المنافذ الحدودية الشمالية للبلاد، أنّ "فتح منفذ العبدلي سيكون بداية من الأسبوع المقبل"، مشدداً على ضرورة "استمرار التنسيق مع العراق لتأمين الحدود".

وسبق أنّ قرر مجلس الوزراء الكويتي إعادة فتح منفذ العبدلي لعمليات التصدير بعد نحو عامين من الإغلاق الذي تسبب بخسائر كبيرة لقطاع الصناعات الكويتية.

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