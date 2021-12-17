2021/12/17 | 11:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وأمريكا والمملكة المتحدة، بيانا مشتركا عقبت فيه على الاتفاق السياسي في السودان مؤكدة على أنها تعد خطوة أولى لحل التحديات السياسية في السودان وعودة البلاد نحو الانتقال الديمقراطي بناءً على الوثي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني حول الاتفاق السياسي بالسودان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني حول الاتفاق السياسي بالسودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).