2021/12/17 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، عن تسيير رحلة لإجلاء أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس"، (17 كانون الأول 2021)، إن "رحلة الإجلاء العاشرة ستنطلق هذا اليوم للراغبين بالعودة طوعاً من بيلاروسيا"، لافتاً الى أن "رحلة الإجلاء ستقل أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجلاء 400 مهاجر عراقي من أوروبا في رحلة رسمية عاشرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجلاء 400 مهاجر عراقي من أوروبا في رحلة رسمية عاشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).