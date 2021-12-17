2021/12/17 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة وهطول أمطار في الأيام المقبلة.وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطقس ..



درجات حرارة منخفضة وأمطار رعدية مرتقبة في الأيام المقبلة المركز الخبري الوطني.

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