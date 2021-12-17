بغداد اليوم تنشر اسماء ومواقع المراكز الامتحانية لتربية الكرخ الثانية

2021/12/17 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

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# مراكز _ امتحانية يعلن قسم الامتحانات في تربية بغداد الكرخ الثانية اسماء ومواقع المراكز الامتحانية للدراسة الاعدادية بفروعها للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ الدور الثاني التكميلي حيث من المؤمل ان تجري الامتحانات يوم الاربعاء الموافق ٢٢ / ١٢ الساعة الثانية عشرة ظهرا

الفرع الاحيائي

https://drive.google.com/file/d/12sfIvtYnToclrqmjGXIVElZDjhuEUSio/view?usp=drivesdk

الفرع التطبيقي

https://drive.google.com/file/d/12sAxEvwAex3wntEiKduwLhn3gT_1CyDT/view?usp=drivesdk

الفرع الادبي

https://drive.google.com/file/d/12sqposAaqiGbKSKiChR4unTUjAq8Z6K4/view?usp=drivesdk

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