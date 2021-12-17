بعد سيول وفيضانات جارفة أودت بحياة مواطنين.. توجيه عاجل من رئيس اقليم كردستان

2021/12/17 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

اصدر رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، عدداً من التوجيهات العاجلة بشأن السيول التي اجتاحت أربيل.

وقال بارزاني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "للأسف، حدثت فيضانات في عدة قرى ومناطق في أربيل الليلة الماضية وفي وقت مبكر من صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة، أتقدم بخالص التعازي إلى أسرهم وأقاربهم واتعاطف معهم وأدعو الله أن يرحمهم".

وأضاف: "قد أمرنا الجهات المعنية بأن تذهب على وجه السرعة إلى المتضررين وأن تفعل كل ما هو ضروري لمساعدتهم وتأمين احتياجاتهم".

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