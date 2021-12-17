الليرة التركية تتجاوز حاجز ال 16 بانخفاض القيمة امام الدولار بعد ساعات قليلة من رفع الحد الادنى لاجور العاملين

2021/12/17 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ سجلت الليرة التركية قبل ظهر اليوم الجمعة أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي بعد ساعات قليلة من رفع الحد الادنى لاجور العاملين في البلاد .وذكر مراسل وكالة انباء / نينا/ ان الليرة التركية تراجعت قبل ظهر اليوم في اسواق البورصة المحلية لتسجل 1608 ليرة مقابل كل مئة دولار امريكي وهو ادنى مستوى وصلت اليه الليرة التركية في تأريخ البلاد .وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعلن امس الخميس عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين خلال العام 2022، ليكون 4 آلاف و250 ليرة بعد سلسلة انخفاض قيمة الليرة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع بشكل عام نتيجة هذه الانخفاضات بقيمة الليرة التركية امام العملات الصعبة ./انتهى

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