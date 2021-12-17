الخارجية تعلن عن رحلة لاجلاء اكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا اليوم

2021/12/17 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة الخارجية،اليوم الجمعة،عن تسيير رحلة لاجلاء اكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف للوكالة الرسمية: إن"رحلة الإجلاء العاشرة ستنطلق هذا اليوم للراغبين بالعودة طوعاً من بيلاروسيا"، لافتاً الى أن"رحلة الإجلاء ستقل أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا"./انتهى9

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